Калач, Воронежская область, 15 августа 2022, 14:38 — REGNUM Подростками, осквернившими воинский мемориал в Калаче Воронежской области, оказались две девочки, 12 и 13 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 15 августа.
В настоящее время материалы проверки переданы полицией в следственные органы.
В СУ СКР по Воронежской области сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц»).
Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых видно, что две девочки у одного из воинских мемориалов вскидывают правые руки вверх в нацистском приветствии. Как сообщало ИА REGNUM, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.