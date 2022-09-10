Запорожье, Бывш. УССР, , 09:20 — REGNUM ВСУ наносили удары по гражданским объектам в Каменке-Днепровской Запорожской области, возможно, по наводке своих информаторов. Об этом 10 сентября рассказал задержанный силовиками РФ бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне Киева Борис Архипенко.

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«Были прилеты с Никополя к нам на Консервный, пострадали дома многоэтажные, гаражи, … благо люди оттуда уехали. Стреляли по церкви. Это не нормальное явление, когда страдают от обстрелов ВСУ», — передает его слова РИА Новости.

По словам наводчика, он понимал, что переданные им координаты направлялись спецслужбам ВСУ.

«Я больше никогда этого не буду делать, видел, что происходит потом», — сказал он.