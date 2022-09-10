Мариуполь, ДНР, 10 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Первый после освобождения Мариуполя от боевиков киевского режима театральный сезон открывается 10 сентября, сообщили представители Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почета» русского драматического театра агентству ТАСС.

Mapymille Театр

Театральный сезон в Мариупольском драмтеатре откроется спектаклем-концертом «Минуты вдохновения». В программу вошли песенные, поэтические и танцевальные номера ведущих творческих коллективов Донецка.

11 сентября театр покажет детский спектакль «Золотой цыплёнок». Сезон для взрослой аудитории в этот же день откроет спектакль «Водевили» по пьесам Антона Чехова.

Ранее временно исполняющий обязанности драмтеатра Илья Солонин сообщал, что в театральную группу вошли 15 актёров и 10 музыкантов оркестра. Восстановить здание театра помогли специалисты из Санкт-Петербурга.