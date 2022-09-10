Южно-Сахалинск, 10 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. На Сахалине на выборах депутатов областной думы к 15:00 по местному времени (07:00 мск) второго дня голосования 10 сентября на участки пришли 17,33% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме островного региона.

Mil.ru Выборы

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Уже приняли участие в голосовании 64 626 человек.

В 2021 году на выборах депутатов Госдумы РФ во второй день голосования к 15:00 явка на Сахалине составляла 19,94%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в первый день голосования 9 сентября на выборах депутатов областной думы к 15:00 явка избирателей составила 8,96%.