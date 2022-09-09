Южно-Сахалинск, 9 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. На Сахалине в первый день голосования 9 сентября на выборах депутатов областной думы к 15:00 явка избирателей составила 8,96%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме островного региона.

Samgtu.ru Выборы

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Всего свои голоса успели отдать уже 33 400 человек.

В сентября 2021 года на Сахалине в первый день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ к 15:00 на участки пришли 9,31% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, за мандаты в думе Сахалина борются кандидаты по спискам от девяти партий и 136 одномандатников. Голосование завершится 11 сентября.