Москва, 10 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Телефонные мошенники выманивают данные граждан РФ для выдуманных расследований действий сотрудников Центробанка РФ. С марта 2022 г. наблюдается увеличение подобных звонков, представителям старшего поколения начали звонить с информацией «о расследовании преступлений, совершенными работниками соцслужб и ПФР».

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Новая уловка помогает вывести жертву на разговор. Так, злоумышленники просят помочь им в вымышленном расследовании якобы незаконных действий сотрудников ЦБ РФ.

Мошенники могут представиться сотрудниками полиции и сообщают потенциальной жертве, что проводят расследование действий должностных лиц ЦБ. После чего расспрашивают жертву о посещении МФЦ, запугивают ст. 310−1 УК РФ и запрещают сообщать родственникам.

«Если регулятор фиксирует массовое применение новых схем, то информирует граждан о связанных с ними рисках. В настоящее время злоумышленники активно применяют комбинированные схемы мошенничества и их основным инструментом является использование приемов и методов социнженерии», — рассказали в пресс-службе ЦБ, передает РИА Новости.