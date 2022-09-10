Суджа, Курская область, , 08:37 — REGNUM Сотрудник правоохранительных органов получил ранение в Судже Курской области в ходе совместной операции ФСБ и Росгвардии. Подробности раскрыл источник «Известий».

По его словам, силовики выполняли задачу по поимке группы лиц, которые подозреваются в связях с националистами ВСУ и контрабанде оружия.

Автомобиль подозреваемых был остановлен в районе граничащего с б. УССР города Суджа, злоумышленники открыли огонь. В результате часть преступной группы задержана, часть — уничтожена.

7 сентября сотрудники ФСБ РФ задержали более 90 подпольных оружейников в 40 субъектах РФ.

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