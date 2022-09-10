Харьков, Украина, 10 сентября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей покинуть свои дома в зоне боевых действий.

Артёмка Харьков

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»

«К сожалению, противник предпринимает … попытки уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я просто не могу допустить гибели мирных людей, и настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», — заявил Ганчев в Telegram-канале «Первый харьковский»

Он добавил, что ситуация складывается «не наилучшим образом для нашего населения» из-за увеличивающихся обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ. Ганчев рекомендовал гражданам поехать в Россию, уточнив, что погранслужбы оповещены о беженцах — на территории РФ им будет оказана помощь.

Интенсивность обстрелов Харьковской области со стороны ВСУ за последние дни усилилась в пять раз, сообщил Ганчев. До этого он заявлял о начале эвакуации населения из подконтрольных ВС РФ городов Купянск, Изюм, Великий Бурлук. В военно-гражданской администрации Купянского района уточняли, что жителей вывозят в ЛНР и Россию.