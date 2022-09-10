Москва, 10 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Материал нового поколения для производства сверхвысокочастотных (СВЧ) печатных плат разработали специалисты ЦНИТИ «Техномаш» совместно с ООО «Технотех» и РТУ МИРЭА. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление плат для продукции предприятия

На базе СВЧ-плат построенные многие электронные устройства, которые используются в сфере телекоммуникации, авиакосмической и атомной промышленности. Для изготовления таких плат требуются специальные изоляционные материалы.

Российским специалистам удалось разработать новый диэлектрик, изоляционные характеристики которого превосходят иностранные аналоги на 10-15%. Ожидается, что новый материал будет широко востребован при производстве средств связи, передачи и хранения» больших объёмов информации. Потенциальная ёмкость внутреннего рынка этой продукции может достигнуть 1 млрд рублей в год через 5-10 лет.

«Разработка «Росэлектроники» — очередной шаг на пути импортозамещения критически важных комплектующих для российской промышленности», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Опытные образцы на базе новых СВЧ-материалов уже успешно прошли первые испытания. Характеристики образцов превысили целевые показатели.