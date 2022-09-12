Екатеринбург, 12 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. На днях был дан старт сквозному рабочему движению транспорта по третьему пусковому комплексу Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Движение открыто от жилого района Солнечный на Полевском тракте до Челябинского тракта. Протяженность участка составляет 11,4 км. Срок завершения строительства участка планировался на 2024 год, однако благодаря опережающему темпу работ, ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2023-го.

Uralfo. gov.ru Открытие Екатеринбургской кольцевой автодороги

Строительство третьего пускового комплекса ЕКАД, начавшееся в 2019 году, ведётся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы здесь продолжатся и в следующем дорожно-строительном сезоне: специалистам предстоит завершить переустройство инженерных сетей и оформление земельных участков.

ЕКАД — ключевой инфраструктурный проект Свердловской области. Дорога позволит объединить в единый транспортный каркас Пермский тракт, М-5 «Урал», Екатеринбург — Шадринск — Курган и Тюменский тракт, а также разгрузить улично-дорожную сеть столицы Урала, выведя транзитный транспорт за ее пределы. Уже построены и введены в эксплуатацию участки ЕКАД общей протяженностью около 80 км.

На торжественном мероприятии присутствовали полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор региона Евгений Куйвашев. Где глава Свердловской области отметил, что пуском движения по третьему участку ЕКАД фактически замкнулось транспортное кольцо вокруг Екатеринбурга, причем на два года раньше, чем изначально планировалось.

«Мы сдали дорогу на два года раньше срока. Это казалось невозможным, но мы справились. Последние полтора месяца работы велись круглосуточно. Оставшиеся съезды с ЕКАД мы достроим за ближайший год. Главное, что мы дали старт движению по кольцу. И мы не остановимся на достигнутом: уже скоро начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАД», — рассказал губернатор Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из 14 национальных проектов, реализуемых в России. Одна из целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — повышение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии до 85%.

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