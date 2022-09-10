Влёра, Албания, , 06:25 — REGNUM Граждане албанского города Влёра 9 сентября встретили прибывшую в местный порт плавучую электростанцию акцией протеста.

ТЭЦ

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, жители заявили, что «не отдадут Влёру» на загрязнение.

Протесты против плавучих электростанций проходят в городе регулярно уже 17 лет. Для защиты экологии мыса Влёра был создан специальный Альянс, которому уже удалось добиться отмены строительства в округе трех ТЭЦ.

Сторонники Альянса считают, что будущее принадлежат экологичным, возобновляемым источникам энергии, и призывают правительство Албании отказаться от использования нефти для производства электричества.

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