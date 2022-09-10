Скопье, , 06:01 — REGNUM Министр окружающей среды и пространственного планирования Северной Македонии Насер Нуредини 9 сентября заявил в ходе шестого энергетического форума Юго-Восточной Европы о предстоящем завершении исследования рынка для строительства интерконнектора на границе с Грецией.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик выразил надежду на подписание контракта о строительстве интерконнектора в конце 2022 года, а также пообещал, что к середине 2024 года Северная Македония сможет закупать газ у Греции.

Тем не менее до этого времени Северная Македония будет на 100% зависеть от поставок российского газа.

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