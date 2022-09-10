Токио, , 05:06 — REGNUM Император Японии Нарухито может приехать в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. Об этом со ссылкой на источники 10 сентября сообщает газета Sankei Shimbun.

Император Нарухито и императрица Масако Go.jp

В случае принятия решения об этой поездке, она станет для императора Нарухито первым после восхождения на трон зарубежным визитом.

Издание отмечает, что император Японии, как правило, не участвует в похоронных церемониях. Исключительным примером является посещение японским императором в 1993 году похорон бельгийского короля Бодуэна.

Как сообщало ИА REGNUM, о своих планах проститься с королевой Елизаветой II заявил президент США Джо Байден.

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