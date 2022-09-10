Амстердам, 10 сентября 2022, 06:17 — REGNUM Делегация косовских священнослужителей 9 сентября прибыла в Гаагу на встречу с ожидающими решения правосудия бывшими лидерами Армии освобождения Косово (УЧК) Хашимом Тачи, Реджепом Селими, Якупом Красничи и Кадри Весели.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на встречу прибыли глава мусульманской общины Косово Наим Тернава, косовский католический епископ Дода Джерджи, паспор протестантской церкви в Косово Артур Красничи.
Это первый визит межконфессиональной делегации из Косово в Гаагу за два года, прошедшие с ареста экс-лидеров УЧК. Их обвиняют в массовых убийствах, захвате власти, преступлениях против человечности, похищениях и пытках людей.
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