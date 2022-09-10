Белград, 10 сентября, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Утром 9 сентября на севере Косово на месте убийства полицейского Энвера Зюмбери появились надписи на сербском языке.

Цитата из к/ф «Бригада». реж Алексей Сидоров. 2002. Россия Бригада

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители вооруженной группировки «Северная бригада» оставили надпись на кириллице «Мы тут! Ждем!»

Новость прокомментировал косовский эксперт по вопросам безопасности Агим Муслиу. Муслиу назвал «Бригаду» криминальной группировкой Милана Радойчича и президента Сербии Александра Вучича, и заявил, что те напрасно теряют время в ожидании.