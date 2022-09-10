Джаяпура, Индонезия, , 04:01 — REGNUM На северном побережье индонезийской провинции Папуа 10 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Эпицентр подземных толчков располагался в 286 километрах к западу от административного центра провинции города Джаяпура (134 тыс. жителей) и в 260 километрах к юго-востоку от населённого пункта Биак (4,5 тыс. жителей), находящегося на одноимённом острове. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

О возможных разрушениях или пострадавших данных не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 потрясло округ Селума в провинции Бенгкулу в Индонезии.

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