Джаяпура, Индонезия, 10 сентября, 2022, 04:01 — ИА Регнум. На северном побережье индонезийской провинции Папуа 10 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 286 километрах к западу от административного центра провинции города Джаяпура (134 тыс. жителей) и в 260 километрах к юго-востоку от населённого пункта Биак (4,5 тыс. жителей), находящегося на одноимённом острове. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

О возможных разрушениях или пострадавших данных не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 потрясло округ Селума в провинции Бенгкулу в Индонезии.