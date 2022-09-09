Загреб, 10 сентября, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек погибли в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Хорватии. Об этом 9 сентября сообщило управление гражданской защиты страны в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Авария произошла около 22:31 мск, неподалёку от города Новск. Пассажирский поезд следовал по маршруту Винковцы — Новск. ему оставалось доехать до пункта назначения около двух километров. По предварительным данным, причиной столкновения поездов мог быть проезд пассажирского поезда на запрещающий сигнал. который сработал из-за аварийной остановки грузового состава. Предполагается, что машинист мог не сориентироваться вовремя в возникшей непредвиденной ситуации.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, часть вагонов была деформирована от удара, в них остаются пассажиры, ведётся работа по их деблокировке.

Отмечается, что на место аварии отправился премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович с несколькими министрами.

По первоначальным данным, погибли шесть человек, в том числе машинист и проводник пассажирского поезда. Количество пострадавших уточняется. Обстоятельства, приведшие к столкновению поездов, устанавливаются.