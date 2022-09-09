Бишкек, 10 сентября, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Всемирный банк в ближайшие пять лет выделит $600 млн (36 млрд 281 млн рублей) на проекты в Киргизии. Об этом заявил глава представительства банка в республике Навид Накви на встрече с первым заместителем полномочного представителя президента в Нарынской области Адылом Сапаровым.

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По словам Накви, эти деньги будут предоставлены в виде беспроцентного кредита сроком на 50 лет.

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Он также отметил, что проекты для финансирования будут отбирать совместно с правительством Киргизии.

«Сейчас организуют выезды в регионы, чтобы выслушать предложения киргизстанцев. Выделение средств на проекты, направленные на улучшение жизни населения Киргизии, начнётся в июле 2023 года», — подытожил представитель Всемирного банка.

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