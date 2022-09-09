Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Американская актриса Клэр Дейнс («Звёздная пыль») пополнит актёрский состав сериала «Полный круг». Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из интервью на телевидении Клэр Дейнс

Кого именно предстоит сыграть Дейнс — не уточняется. В шоу также появится Зази Битц («Атланта»), а его постановкой займётся Стивен Содерберг («Одиннадцать друзей Оушена»).

Напомним, «Полный круг» расскажет о неудачном похищении человека, которое раскроет старые тайны, связывающие многих жителей Нью-Йорка (США). Дата выхода сериала не раскрывается.