Москва, , 23:39 — REGNUM Более 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в пятницу, 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания»

Аэропорт «Внуково» Maxfastov

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено семь рейсов и ещё столько же рейсов задерживается, в «Домодедово» отменено три рейса и семь рейсов задержано, в «Шереметьево» отменён один рейс и шесть рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.