Лос-Анджелес, США, 9 сентября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Студия Marvel показала на фанатском мероприятии Disney D23 логотип нового сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Об этом 10 сентября сообщает портал Comicbook.

Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США Мэтт Мёрдок

Фанаты обратили внимание, что изображение появилось во время показа ролика, посвящённого расширенной киновселенной Marvel. Новое лого представляет собой двойную букву D, как отметило издание, этот логотип хорошо знают и любят давние поклонники комиксов про Сорвиголову.

Напомним, в проекте Marvel «Сорвиголова: Рождённый заново» к роли адвоката Мэтта Мердока вернётся актёр Чарли Кокс, сыгравший этого героя в шоу Netflix про приключения этого персонажа. Ожидается, что премьера нового сериала состоится в 2024-м году.