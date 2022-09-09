Сочи, Краснодарский край, 9 сентября, 2022, 23:14 — ИА Регнум. 25-летний российский нападающий Георгий Мелкадзе с оценкой 8.56 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком матча 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Сочи» — «Динамо».

Светлана Бекетова Георгий Мелкадзе

В матче с московским клубом Мелкадзе отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей, одним удачным отбором и одной успешной обводкой. Точность передач футболиста составила 79%.

В текущем сезоне на счету Мелкадзе 6 (4+2) очков по системе гол+пас в девяти матчах чемпионата России.

За «Сочи» Мелкадзе выступает с 25 января 2022 года после перехода из «Спартака» на правах свободного агента. Действующее соглашение россиянина с «Сочи» рассчитано до 30 июня 2024 года.