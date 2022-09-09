Минск, 10 сентября, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Президент БелоруссииАлександр Лукашенко 9 сентября подписал указ о награждении орденами, медалями и почетными званиями 160 представителей различных сфер. Об этом сообщила его пресс-служба белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко

В числе награжденных оказался председатель Верховного судаВалентин Сукало. Ему вручили орден Отечества III степени «за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей и значительный вклад в укрепление судебной системы».

Такой же орден получил и бывший посол Белоруссии в РоссииВладимир Семашко, которого отправили в отставку в августе этого года.