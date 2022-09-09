Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. В американском штате Нью-Йорк введён режим чрезвычайного положения в связи со вспышкой полиомиелита. Соответствующее распоряжение подписала 9 сентября губернатор штата Кэти Хоул.

Robert Aakerman Нью-Йорк

«В Нью-Йорке произошло бедствие, адекватно бороться с которым местные власти не в состоянии. В связи с этим я объявляю чрезвычайное положение на всей территории штата до 9 октября 2022 года», — говорится в заявлении Хоул, опубликованном её пресс-службой.

Напомним, первый случай заражения непривитого жителя Нью-Йорка паралитическим полиомиелитом был зафиксирован 21 июля в округе Рокленд. Сообщалось, что в последний раз такой тип вируса наблюдался в городе в 1990 году.