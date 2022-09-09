Варшава, , 23:31 — REGNUM Белорусское кафе «not 1984» в Варшаве выставили на продажу на польском сайте OLX за 150 000 злотых ($32 130). Об этом сообщает издание MOST.

Польша. Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусское кафе «not 1984» в Варшаве открыла осенью 2021 года белоруска Анна Макевич. Она переехала в Польшу в 2016 году. Занялась бизнесом, до кафе у нее уже было два барбершопа. Сначала заведение хотели назвать STOP LUKA, но выбрали название «not 1984» (отсылка к книге Джорджа Оруэлла «1984»).

В декабре 2021 года Маркевич продала бизнес одному из белорусов в Варшаве. По просьбе мужчины издание не называет его имени. При новом владельце заведение функционировало около 10 месяцев и специализировалось на белорусской кухне. В августе белорус решил продать кафе.