Кишинёв, , 23:21 — REGNUM Маршрут рейса Кишинев-Москва-Кишинев молдавской авиакомпании Air Moldova, скорее всего, будет идти через Польшу и Белоруссию, а затем уже поворачивать в Россию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в авиационной отрасли РФ.

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Ранее Air Moldova известил клиентов, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября.

«Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Молдавии, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», — уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, небо над б. УССР закрыто для пролëта гражданских самолëтов.