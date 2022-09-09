Минск, , 23:15 — REGNUM Российскую гражданку Софью Сапегу могут помиловать до конца 2022 года. В колонии дали положительное заключение, теперь можно обращаться в комиссию по помилованию. Об этом сообщил агентству «Spuntik Белоруссия» адвокат Антон Гашинский.

Софья Сапега Цитаата из видео на YouTube

О решении администрации колонии Сапега 6 сентября рассказала по телефону родителям, пояснил адвокат.

Сапега в колонии работает швеей. В переписке она рассказала матери, что работы много, все работают без перерыва, здоровье из-за стресса «оставляет желать лучшего». В одном из писем девушка попросила мать пообещать ей, что она заберëт еë из колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, Софью Сапегу задержали 23 мая прошлого года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того как власти Белоруссии посадили самолëт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.