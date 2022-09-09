Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Встреча контактной группы по координации военной помощи киевскому режиму состоится 28 сентября в Брюсселе, сообщил 9 сентября на брифинге заместитель шефа Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант.

Инструктор США на Украине U.S. Army

По его словам, заседание с участием представителей оружейной отрасли.

«Я буду председательствовать на встрече глав национальных оружейников, где мы обсудим, как мировая военная промышленность может поддержать Киев в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективах», — сказал Лаплант.

«Эта специальная сессия по промышленному производству пройдет в рамках контактной группы военной помощи [киевскому режиму], которая включает свыше 50 стран. Мы обсудим продолжение совместной работы по формированию цепочек поставок, совместимости и взаимозаменяемости наших систем», — добавил он.

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