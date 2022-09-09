Москва, 9 сентября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Огнемётные системы «Солнцепёк» переброшены ВС РФ на харьковское направление в рамках спецоперации.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепек»

Тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А ВС РФ перебрасываются 9 сентября в зону интенсивных боевых действий, сообщает РИА Новости.

Напомним, в Харьковской области ВСУ осуществляют попытку наступления. Бандеровцы пытаются наступать на Изюм и Купянск.