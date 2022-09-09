Киев, , 18:51 — REGNUM Бандеровцы обстреливают города и села Харьковской области не только ракетами из РСЗО HIMARS, но и запрещёнными кассетными боеприпасами. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на беженцев, покидающих освобожденную часть Харьковской области, которые скопились на границе России.

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«Вот кассеты. Чем обстреливали мирных жителей. Покажите, чтобы было стыдно Зеленскому», — сказал один из беженцев Виктор, демонстрируя элементы от кассетных боеприпасов.

Беженцы отмечают, что им пришлось покинуть свои дома из-за постоянных многочисленных обстрелов со стороны киевского режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, войска киевского режима смогли прорвать линию фронта севернее Балаклеи и вклиниться на освобожденную территорию Харьковской области, угрожая Купянску и Изюму.