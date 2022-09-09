Пенза, 9 сентября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. На сумму в 24,9 млн рублей заключены госконтракты на восстановление объектов инфраструктуры Пологовского района Запорожской области. Об этом 9 сентября сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко.

t. me/omelnichenko Восстановление учреждений Пологовского района Запорожской области

Основное внимание по восстановлению будет уделено объектам образования и здравоохранения. Запланирован ремонт в центральной больнице города Токмака, трех школ (в Пологах, Токмаке и Розовке). Также приведут в порядок три объекта водоснабжения в Токмаке, Молочанске и Розовке. Отдельно в программу вошли котельные в Токмаке и Пологах.

Всего в районе отремонтируют 14 объектов инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 8 сентября в Пологовский район Запорожской области прибыла еще одна партия гуманитарной помощи от пензенцев. В подшефный район доставили продукты питания, книги, канцтовары, строительные инструменты.

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