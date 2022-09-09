Лондон, , 17:46 — REGNUM В Букингемский дворец прибыли британский король Карл III и его жена Камилла, передаёт 9 сентября Sky News.

Принц Чарльз и Камилла (сс) Andy Gott

Они вернулись из замка Балморал в Шотландии, где накануне, 8 сентября, скончалась британская королева Елизавета II. Новый король принимает сегодня соболезнования в связи со смертью матери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официально 73-летний Карл III взойдёт на престол завтра, 10 августа.

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