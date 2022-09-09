Купянск, Бывш. УССР, , 17:00 — REGNUM Эвакуация гражданского населения проводится из Купянска и Изюма в Харьковской области. Об этом сегодня, 9 сентября, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.

Харьковская область, по дороге в Купянск Марина Захарова © ИА REGNUM

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные формирования киевского режима прорвали фронт севернее Балаклеи и устремились к восток к реке Оскол, на которой расположен город Купянск — неофициальная столица освобождённой части Харьковской области.

Глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе складывается сложная, однако российские военные удерживают Купянск.

Позднее появилась информация, что танки ВСУ прорвались к Купянску.

Ганчев сообщает, что идёт эвакуация гражданского населения из Купянска и Изюма. Людей вывозят на территорию РФ и в Луганскую Народную Республику.