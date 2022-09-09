Красносулинский район, Ростовская область, , 17:00 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки задержан в Ростовской области. Тело ребёнка, пропавшего двумя днями ранее, найдено в лесополосе, сообщили 9 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Школьница пропала 7 сентября — она ушла из дома в селе Прохоровка Красносулинского района на учёбу и домой не вернулась. По факту исчезновения девочки следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в лесополосе, расположенной на окраине с. Прохоровка, было обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти», — сообщили в полиции.

В ходе расследования полицейские во взаимодействии со следователями задержали 34-летнего подозреваемого. Мужчина уже имеет судимость за покушение на убийство. В отношении задержанного проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В следственном управлении СКР уточнили, что мужчина проживал в том же селе, что и убитая девочка.