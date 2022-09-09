Брюссель, , 16:51 — REGNUM Если ВСУ прекратят воевать, киевскому режиму наступит конец, сообщил 9 сентября журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Генсек альянса после встречи с главой американской дипломатии Энтони Блинкеном сказал, комментируя ход спецоперации ВС РФ на территории б. УССР: мир наступит, «если Россия прекратит боевые действия».

Однако, если бандеровцы прекратят боевые действия, то никакой независимой страны на территории б. УССР больше никогда не будет, добавил Столтенберг.

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