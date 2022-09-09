Москва, 9 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Россия готова поставить удобрения нуждающимся в продовольствии странам мира, заявил 9 сентября президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что почти половина экспорта российских удобрений уже сейчас приходится на страны Азии, Африки, страны Латинской Америки.

«Вторая тема — это удобрения. За четыре месяца текущего года Россия поставила за границу семь миллионов тонн удобрений — это калийные, азотные, сложные удобрения смешанные. Из них около трёх миллионов тонн — тоже в страны Азии, Африки, страны Латинской Америки, то есть почти половина. Мы готовы поставлять и аммиак где-то в объеме двух миллионов тонн. Из него получится большое количество удобрений, и огромное количество пшеницы может быть произведено на базе этих удобрений», — сказал Владимир Путин.