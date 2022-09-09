Москва, 9 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Хоккейный клуб ЦСКА заявил, что не ведёт переговоров с бывшим вратарём клуба Иваном Федотовым о подписании контракта. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Федотов

В клубе отметили, что в последнее время появилось много недостоверных, непроверенных и ложных сообщений на эту тему.

«ЦСКА в очередной раз хотел бы довести до сведения журналистов и болельщиков информацию о том, что хоккейный клуб не вёл и не ведёт переговоров ни о контракте с голкипером Иваном Федотовым, который несёт службу в вооружённых силах РФ, ни об обмене прав на него с другими клубами КХЛ», — говорится в заявлении клуба.

В команде попросили перестать спекулировать на некорректном освещении ситуации, сложившейся вокруг Федотова.

Напомним, 1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После задержания его доставили в военкомат, а оттуда — в воинскую часть в Северодвинск Архангельской области.