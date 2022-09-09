* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 сентября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Институт военных исследований, базирующийся в США аналитический центр, сообщает, что Абдул Каюм Закир, командующий силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере и Андарабе, не добился значительных успехов в противостоянии Фронту национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Также говорится, что у таджикских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет особого желания воевать против указанного фронта.

Институт сообщает, что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере состоят из пуштунских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с юга и востока Афганистана и таджикских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Панджшера и Бадахшана.

По данным института, в июле некоторые отряды таджикских радикалов отказались воевать с Фронтом сопротивления. Институт считает, что это вызвало взаимное недоверие между таджикскими и пуштунскими подразделениями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также сообщается, что последовательное назначение талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) новых командиров для «подавления и сдерживания» Фронта сопротивления показывает, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всерьёз обеспокоено расширением деятельности фронта.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно назначили Каюма Закира, бывшего чиновника военной комиссии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), командующим группировкой радикалов в Панджшере и Андарабе. Институт сообщает, что он приехал из Гильменда с рядом своих верных бойцов, но пока не добился больших успехов: деятельность Фронта сопротивления распространилась за пределы Андараба и Панджшера, несмотря на давление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также в статье говорится: «Атаки Фронта сопротивления в провинции Тахар в последнее время усилились в уездах Талукан, Намвкаб, Рустак, Калафган и Фархар».

Этот аналитический центр сообщает о боестолкновениях Фронта сопротивления с силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уездах Кешм и Рагистан провинции Бадахшан, а за последние несколько месяцев ряд командиров таджикских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадахшане перешёл на сторону Фронта сопротивления.

Согласно отчёту, некоторые командиры «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дислоцированные в Панджшере и Андарабе, подвергли в социальных сетях критике командиров, назначенных министром обороны муллой Якубом Муджахидом. По мнению этого института, продолжение этого процесса усилит разногласия между «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и кандагарскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американский Long War Journal в своём обзоре года правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также сообщил, что сопротивление им усилилось в пяти северных провинциях и одном уезде Нангархара.