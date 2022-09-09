Москва, , 15:26 — REGNUM Киевские боевики предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении, в результате которых они понесли потери и отступили. Об этом 9 сентября сообщает Минобороны РФ.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вооруженные силы… [Киева] на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Вооружёнными силами РФ было нанесено поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерской бригады ВСУ около населённых пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.

Кроме того, отмечается, что за сутки бандеровцы потеряли на Николаево-Криворожском направлении три танка, четыре боевых машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также свыше 270 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к немедленному прекращению всех действий в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) намерено призвать Россию Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).