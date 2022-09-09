Эксперт: Казахстан и Узбекистан можно убедить платить за воду из Киргизии
Бишкек, 9 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Вопрос о плате за поливную воду, которую Киргизия сейчас поставляет бесплатно в соседние страны, вызывает острую негативную реакцию со стороны Казахстана и Узбекистана. Об этом заявил директор регионального горного центра Центральной АзииИсмаил Даиров, передаёт «Kaktus. media».
По его словам, в мире уже давно ведутся дискуссии экологов и юристов о том, что воду следует признать таким же товаром, как нефть или любые другие природные ресурсы.
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Эксперт считает, что для этого необходимо применить концепцию экосистемных услуг.
«Нужно договориться об условиях с участием юристов в области экологического и водного права, заключить соглашение. Это должен координировать МИД. Но компетентных специалистов всё меньше и меньше становится», — добавил он.
Даиров отмечает, что в нескольких регионах мира даже ведутся войны за воду.
«Необходимо наличие доброй воли всех стран, а не в одностороннем порядке: «Давайте платите нам, иначе мы перекроем вам воду!». Но если мы грамотно, постепенно будем об этом говорить, а Узбекистан и Казахстан понимают, что идёт сокращение водных ресурсов, а вода необходима, то вопрос может сдвинуться», — подытожил он.
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