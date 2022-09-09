* талиба — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:18 — REGNUM В афганской провинции Тахар прошедшей ночью силы Фронта национального сопротивления Афганистана атаковали здание штаба службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Калафган провинции Тахар. Об этом 9 сентября сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Также произошло столкновение между людьми командира Шарифа, бывшего члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и местными талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Куран-ва-Мунджан провинции Бадахшан.

В ходе этих двух боестолкновений были убиты в общей сложности четверо боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники уточняют, что два радикала были убиты и один пикап уничтожен в результате атаки сил Фронта сопротивления на командование талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Калафган.

Между тем, некоторые источники в Тахаре сообщают, что силы Национального фронта сопротивления атаковали позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Талукан, столице этой провинции.

Точно так же в результате конфликта в районе Каран-Манджан Бадахшана двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё четверо получили ранения.

Напомним, командир Шариф является одним из бывших командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и недавно после спора с этой группировкой объявил войну радикалам, имея под своим командованием 70 человек.