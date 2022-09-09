Москва, 9 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Ресин («Единая Россия») трижды встречался с королевой Великобритании Елизаветой II и в ходе этих встреч обсуждал с ней вопросы строительства.

NVO Посольство Великобритании в Москве

По словам депутата, первая встреча произошла во время приема в честь приезда монарха в Москву. В ту пору Ресин был первым вице-мэром Москвы, отвечающим за все столичное строительство.

«Второй раз Елизавета II приезжала, когда мы строили посольство Великобритании в Москве, королева была у нас в мэрии. Тогда мы обсуждали место, которое британская сторона выбрала под посольство и их проект здания. Мы с Лужковым тогда высказали мнение, что фасады здания не совсем соответствуют месту, где его собирались строить. Но королева нас не послушала. И здание построили по их проекту, таким, как вы можете увидеть сегодня», — отметил Ресин в своем телеграм-канале.

Третья встреча, по его словам, состоялась в Лондоне на приеме в честь открытия нового здания мэрии Лондона.

«Было любопытно посмотреть, как на «Туманном Альбионе» строят, управляют и финансируют проекты. Кстати, лондонского тумана тогда я так и не увидел. Нас пригласила мэрия. Обменялись мнениями о новом здании, его функциональности, словом разговор был сугубо производственный, что для меня, как для строителя было удобным. Мне, привыкшему с шахтерской прямотой (сказались годы работы на Кольском полуострове и в тресте Ватутинуголь) говорить о проблемах и вопросах строительства с мэром Москвы Лужковым, удивительно было говорить с королевой о стройке», — рассказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Елизавету II похоронят в мемориальной часовне её отца Георга VI через десять дней после смерти. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.