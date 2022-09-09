Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд принял к производству исковое заявление прокуратуры о признании блокады Ленинграда войсками Германии и их пособниками военным преступлением и геноцидом населения СССР, сообщили 9 сентября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский Городской Суд Дарья Драй © ИА REGNUM

В деле 45 томов — множество исторических документов и свидетельских показаний. В своем исковом заявлении прокуратур Петербурга также сослался на суждения и выводы историков — докторов исторических наук и профессоров — которые указывают, что помимо войск Германии в блокаде Ленинграда принимали участие военные формирования Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии.

«Таким образом, имеются неоспоримые документальные свидетельства преднамеренного, заранее спланированного политическим, экономическим и военным руководством нацистской Германии истребления мирного населения и военнопленных в целях уничтожения государственности Советского Союза и захвата новых территорий для их последующей колонизации и эксплуатации в соответствии с концепцией расширения «жизненного пространства» германской нации», — следует из текста иска.

Предварительное судебное заседание назначено на 16 сентября.

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