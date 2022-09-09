Тбилиси, 9 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В июле 2022 года в Грузию приехали 236 734 граждан России, что на 435% больше, чем в том же месяце 2021 года. Об этом 9 сентября сообщает агентство «Интерпрессньюс», ссылаясь на данные, полученные в МВД Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

На втором месте по числу посетивших Грузию гостей оказалась Армения (153 129 человек, больше на 444%), а на третьем — Турция (107 906 человек, больше на 181%).

Общее число въехавших в республику иностранцев, по данным журналистов, в июле составило 790 673 человека, из них транзитом проехали 146 828 иностранцев.

Стоит отметить, что в Грузии ряд оппозиционных партий СМИ нагнетают обстановку, заявляя о слишком большом количестве граждан РФ, приехавших в республику. Оппозиционеры призывают власти ввести ограничения для гостей из России. В правительстве на указывают на «небывалый рост» экономики Грузии. Кроме того, сравнение с 2021 годом называется некорректным, так как в то время действовали карантинные ограничения.