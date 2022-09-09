Якутск, 9 сентября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева и председателя правления фонда «Сколково» Игорем Дроздовым. На встрече были рассмотрены итоги сотрудничества Сколково и Якутии, а также намечены новые направления взаимодействия. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Одним из них является поиск технологий для освоения и развития Арктики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сколково

«Благодаря решениям, которые в свое время были приняты, мы значительно продвинулись вперед. Мы являемся лидерами страны по экспорту полезных ископаемых. Но гораздо важнее то, что Якутия по итогам прошлого года занимает 9-е место в стране по экспорту IT-продукции. Это показатель того, что мы реально производим продукцию с помощью человеческого капитала», — сказал Николаев.

Игорь Дроздов отметил, что Якутия является одним из флагманских регионов с точки зрения взаимодействия со Сколково, а также с точки зрения развития технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутией за время работы Восточного экономического форума было подписано 39 соглашений общей стоимостью около 330 млрд рублей.

Читайте также: Якутия на Восточном экономическом форуме заключила более 30 соглашений