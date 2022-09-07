Владивосток, , 20:26 — REGNUM Якутией за время работы Восточного экономического форума было подписано 39 соглашений общей стоимостью около 330 млрд рублей. Об этом написал глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) © ЯСИА

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«Подписано 39 соглашений, которые позволят в ближайшие годы реализовать проекты общей стоимостью порядка 330 млрд рублей. Это реальные проекты, связанные со строительством социальных объектов, жилых кварталов, объектов энергетики, развитием промышленности и высокотехнологического потенциала республики», — написал Николаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Усть-Янский и Верхоянский арктические районы Якутии намерены развивать как части горнопромышленного кластера. Соответствующее соглашение подписали на VII Восточном экономическом форуме представители Минвостокразвития России, Минприроды и Госкорпорации «Росатом».

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