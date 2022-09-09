Ясиноватая, ДНР, 9 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. При обстреле вооруженными киевскими формированиями города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) получили ранения два мирных жителя. Об этом 9 сентября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате обстрела вооруженными формированиями… [Киева] получили ранения мужчина и женщина по ул. Орджоникидзе в Ясиноватой», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кировский район на юго-западе Донецка был обстрелян киевскими боевиками.