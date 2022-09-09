Лондон, 9 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Матчи седьмого тура чемпионата Англии по футболу перенесены в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Foreign and Commonwealth Office Королева Великобритании Елизавета II

«В знак уважения к её Величеству королеве Елизавете II матчи следующего тура АПЛ будут отложены», — сказано в сообщении.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила страной с 1952 года.