Мадрид, 9 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Национальная полиция Испании арестовала владелицу бара, сгоревшего в районе Карабанчель в Мадриде рано утром 6 сентября, за то, что она приказала устроить пожар для получения страховки. Об этом пишет агентство EFE.

David Santaolalla Мадрид

Поджог бара двумя нанятыми для этого людьми вызвал взрыв газа, от которого они и пострадали. 23-летняя девушка позднее скончалась в больнице, 19-летний мужчина до сих пор находится под наблюдением медиков.

Следователи подтвердили гипотезу о том, что владелица заведения попросила помочь ей устроить пожар и получить компенсацию от страховой компании.